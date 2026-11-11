«От книги к экрану»: в области Ұлытау для госслужащих провели кинообсуждение

В области Ұлытау в рамках общенационального проекта «Читающая нация» состоялось кинообсуждение для государственных служащих «От книги к экрану: произведение и фильм». В мероприятии приняли участие около 200 госслужащих региона и члены регионального штаба марафона, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Проект «Читающая нация», реализуемый по инициативе Главы государства, направлен на формирование культуры чтения в обществе, повышение читательской активности и популяризацию художественной литературы.

В ходе кинообсуждения участники сравнили роман Азильхана Нуршаихова «Махаббат, қызық мол жылдар» — одно из известных произведений казахской литературы — с его экранизацией и обменялись мнениями.

Сначала был показан первый эпизод сериала, снятого по мотивам произведения. Затем участники обсудили особенности содержания книги и экранизации, раскрытие образов персонажей и передачу авторского замысла.

На мероприятии выступили заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау Жумажан Отегенов и председатель регионального проектного офиса марафона «Читающая нация» Серик Абжанов. Они остановились на значении чтения в обществе, а также на влиянии художественной литературы на профессиональное и личностное развитие государственных служащих.

Участникам также представили основные задачи и планы по направлению марафона «Читающий государственный служащий».

Организацию и проведение мероприятия координировал ответственный за это направление член областного офиса марафона «Читающая нация» Рахат Нурмагамбетов.

В ходе встречи участники отметили, что сравнительный анализ литературного произведения и его экранизации позволяет глубже понять содержание книги, сформировать читательский взгляд и популяризировать духовные ценности.

Поддержку в проведении мероприятия оказал кинотеатр Kinoplexx в Жезказгане, предоставив участникам возможность посмотреть фильм.

По словам организаторов, такие встречи направлены на повышение интереса госслужащих к чтению, развитие их интеллектуального потенциала и популяризацию художественной литературы в повседневной жизни.