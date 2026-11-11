В Жезказгане провели сложные операции по эндопротезированию крупных суставов

В многопрофильной больнице Жезказгана успешно проведены сложные операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. В операциях принял участие врач-ортопед, специально приглашённый из Астаны, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Эндопротезирование – метод хирургического лечения, при котором повреждённый сустав или сустав с нарушенной функцией заменяют искусственным. Такие операции позволяют восстановить подвижность пациентов и улучшить качество их жизни.

По данным управления здравоохранения области Ұлытау, проведение таких операций в регионе направлено на повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для жителей. Это позволит сократить необходимость выезда пациентов, нуждающихся в эндопротезировании тазобедренных и коленных суставов, в другие регионы.

В области также уделяют внимание внедрению современных методов лечения и повышению профессиональной квалификации местных медицинских работников. В этом направлении важное значение придаётся совместной работе и обмену опытом с опытными специалистами, приглашёнными из других регионов.

Одна из основных задач здравоохранения региона – обеспечение жителей качественной медицинской помощью, повышение доступности современных методов лечения и улучшение качества жизни населения.