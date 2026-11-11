В Жезказгане реконструируют сооружения по очистке питьевой воды

В Жезказгане продолжается реконструкция сооружений по очистке питьевой воды – Гидроцеха. Запуск обновлённого комплекса мощностью 66 тысяч кубометров воды в сутки запланирован на сентябрь 2027 года, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Строительно-монтажные работы планируется завершить в первом полугодии 2027 года. В настоящее время на площадке работают 126 специалистов. В этом году к реализации проекта приступила новая подрядная организация – ТОО «Integra Construction KZ».

Ход реконструкции проверила руководитель городского отдела строительства Маруа Келмаганбетова. Она осмотрела объект и обсудила с представителями подрядчика дальнейший план работ. Особое внимание уделили соблюдению строительных стандартов, качеству работ и срокам завершения каждого этапа.