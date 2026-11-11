В поселке Карсакпай открылся обновленный Дом культуры

В поселке Карсакпай района Ұлытау состоялось торжественное открытие обновленного Дома культуры, модернизированного при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына», сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В мероприятии приняли участие председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева, член Народного совета Казахстана, директор Карсакпайского металлургического завода Кадыр Маткенов и аким района Ұлытау Аманжол Мырзабеков.

В рамках модернизации залы и кабинеты для кружковых занятий оснастили современным оборудованием. Кроме того, на прилегающей территории установили открытую сцену размером 10 на 5 метров, арт-юрту в национальном стиле и алтыбакан.

Обновленный Дом культуры создаст дополнительные условия для организации культурных мероприятий, развития творческих способностей жителей и поддержки молодых талантов.