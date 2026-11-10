Трое школьников Жезказгана продемонстрировали свои творческие способности на XIII республиканском конкурсе искусств «Ақберен», завоевав призовое место и награды, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

По итогам конкурса ученик 10-го класса лицея-интерната № 3 «Білім-Инновация» Нурсултан Омархан занял I место в номинации «Художественное чтение».

Ученик 11-го класса этого же лицея-интерната Нурсултан Майлыбаев награждён грамотой в номинации «Эссе и литературное мышление».

Также грамоту в номинации «Игра на национальном инструменте» получила ученица 10-го класса гимназии № 8 Каусар Байдалы.

Результаты республиканского конкурса свидетельствуют об интересе школьников области Ұлытау к литературе и искусству и их творческом потенциале.