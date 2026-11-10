«Закон и порядок»: школьникам посёлка Жезды рассказали о профилактике правонарушений

В школе-интернате посёлка Жезды района Ұлытау в рамках принципа «Закон и порядок» состоялась профилактическая встреча, направленная на повышение правовой грамотности школьников и предупреждение правонарушений, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В ходе встречи обсудили вопросы дропперства, профилактики наркомании и противодействия коррупции. Школьникам разъяснили опасность и последствия правонарушений, а также ответственность перед законом.

Основная цель мероприятия – формирование правовой культуры подростков, разъяснение важности соблюдения закона и предупреждение противоправных действий.

Такие профилактические встречи направлены на повышение правовой грамотности молодёжи и укрепление в обществе принципа «Закон и порядок».