В Жанаарке открыли обновленные залы культурно-досугового центра

Председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева в рамках рабочей поездки в область Ұлытау посетила ряд социальных объектов Жанааркинского района и ознакомилась с результатами проектов, реализованных при поддержке фонда, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Лаззат Чинкисбаева совместно с заместителем акима области Бакытжаном Жайлаубаевым приняла участие в торжественном открытии обновленных кабинетов и залов Жанааркинского районного культурно-досугового центра.

При поддержке фонда учреждение оснащено современным оборудованием по девяти направлениям, что позволило улучшить условия для проведения культурных мероприятий и развития творческих инициатив.

В ходе мероприятия почетный гражданин области Ұлытау, кюйши Мухаметжан Тлеуханов выступил с добрыми пожеланиями. Торжественную церемонию продолжила концертная программа с участием артистов района.

В рамках рабочей поездки делегация также посетила опорную школу имени Бименде Амалбекова, где ознакомилась с материально-технической базой учреждения. В 2023 году школа была оснащена современным учебным оборудованием при поддержке фонда «Қазақстан халқына».

Кроме того, в школе-лицее № 1 участникам поездки представили ход реализации проекта по внедрению опыта лицеев «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» в школах области Ұлытау. В рамках проекта оборудованы три учебных кабинета химии, физики и биологии.

В ходе рабочей поездки особое внимание было уделено результатам реализации социальных проектов и созданным условиям для развития образования и культуры в регионе.