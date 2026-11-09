Федерация киберспорта и фиджитал области Ұлытау (UEPF) подписала меморандум о сотрудничестве с Казахским национальным спортивным университетом (KNUS). Соглашение направлено на профессиональное развитие молодёжи региона и расширение возможностей получения образования в сфере киберспорта, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Меморандум подписан в рамках форума TALENT BRIDGE 2026, который прошёл в Астане.

Согласно соглашению, участники турниров, организуемых федерацией, войдут в число приоритетных групп профориентационной работы университета. Для молодых людей, показавших высокие результаты, в дальнейшем планируется рассмотреть возможность предоставления образовательных грантов и скидок на обучение.

Также планируется создать условия для прохождения студентами университета практики на мероприятиях федерации и организовать совместные турниры и студенческие лиги.

В настоящее время федерация формирует сборную области Ұлытау для участия в чемпионатах Казахстана. Заявки принимаются на сайте uepf.kz.

28 октября управление физической культуры и спорта области Ұлытау вручило федерации свидетельство об аккредитации спортивной федерации № 44. Таким образом, UEPF получила статус официально аккредитованной организации по киберспорту в регионе.

Сотрудничество позволит развивать киберспорт и фиджитал в области, повышать профессиональный потенциал молодёжи и укреплять связь между сферами спорта и образования.