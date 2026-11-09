В национальном парке «Ұлытау» обитают около 200 видов птиц

Государственный национальный природный парк «Ұлытау» объединяет степные, лесные и горные ландшафты. Здесь обитают сайгаки, косули, лисицы, степные орлы, манулы и другие представители дикой природы, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Национальный парк был создан в 2021 году и стал 14-м национальным парком страны. Его площадь составляет 58 912 гектаров. На его территории встречается около 200 видов птиц и порядка 25 охраняемых видов млекопитающих.

Одним из символов казахской степи является сайгак. Это животное способно развивать скорость до 80 километров в час, а его необычный нос помогает фильтровать пыль и согревать воздух в холодное время года.

В парке также обитает степной орёл, занесённый в Международную Красную книгу. Размах его крыльев достигает двух метров. Сотрудники парка наблюдают за гнёздами степных орлов, которые птицы нередко устраивают прямо на земле или камнях.

Среди редких обитателей территории — манул, занесённый в Красную книгу. Встречаются здесь кабаны, сурки-байбаки, суслики, зайцы-беляки, лебеди-кликуны, беркуты и другие животные.

Охраной дикой природы национального парка ежедневно занимаются инспекторы и охотоведы.