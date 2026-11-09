В Жезказгане прошло открытое первенство среди юных дзюдоистов

В Жезказгане состоялось открытое городское первенство по дзюдо среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из городов Жезказган и Сатпаев, населённых пунктов Жезды и Талап, а также района Ұлытау, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

На татами встретились юноши 2013-2014 и 2016-2017 годов рождения и девушки 2014-2016 годов рождения. Юные дзюдоисты продемонстрировали своё мастерство и уровень подготовки, поборовшись за призовые места.

Первенство было организовано в соответствии с годовым планом городского отдела спорта. Соревнования направлены на поддержку юных спортсменов, повышение их соревновательного опыта и популяризацию дзюдо.

По итогам поединков определились сильнейшие спортсмены. Победителей и призёров наградили.