С 11 по 14 ноября в Жезказгане пройдёт Кубок Азии по қазақ күресі среди юношей 2009-2010 годов рождения. Международные соревнования будут посвящены призам заслуженного тренера Республики Казахстан Д. Биткозова, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В соревнованиях примут участие сборные команды из Астаны, Алматы, Шымкента и областей Казахстана, а также зарубежных стран.

Юные борцы выступят в восьми весовых категориях: 50, 55, 60, 65, 70, 76, 82 и свыше 90 килограммов.

Соревнования состоятся в спортивном комплексе «Жігер» по адресу: город Жезказган, улица Бейбітшілік, 36.

Программа соревнований:

-11 ноября – приезд команд и работа мандатной комиссии;

-12 ноября – церемония открытия, схватки и награждение;

-13 ноября – схватки и награждение победителей;

-14 ноября – отъезд команд.

Международный турнир направлен на развитие қазақ күресі, повышение мастерства юных спортсменов и укрепление спортивных связей между странами.

Организаторы приглашают жителей города и любителей спорта посетить соревнования и поддержать юных борцов.