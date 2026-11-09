Спортсмен из области Ұлытау стал серебряным призёром чемпионата мира по ММА

Спортсмен из области Ұлытау Неймат Асадов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по смешанным единоборствам (ММА), сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

На мировом первенстве, которое проходило с 1 по 7 ноября в Тбилиси, Неймат Асадов выступил в составе сборной Казахстана в весовой категории 70,3 килограмма.

В ходе чемпионата спортсмен из области Ұлытау провёл пять поединков. На пути к финалу он одержал победы над представителями Узбекистана, Таджикистана и Франции.

В решающем поединке Неймат Асадов встретился со спортсменом из России и уступил ему по решению судей. По итогам чемпионата мира он завоевал серебряную медаль.

Управление физической культуры и спорта области Ұлытау поздравило Неймата Асадова с достижением на международных соревнованиях и пожелало ему успехов в предстоящих выступлениях.