В области Ұлытау состоялась встреча акима региона Есета Байкена с представителями предпринимательского сообщества. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития малого и среднего бизнеса, меры государственной поддержки и перспективы реализации новых проектов. Об этой на своей странице Instagram написал аким области, сообщает сайт акимата области Ұлытау.

«Провел встречу с представителями предпринимательского сообщества, в ходе которой обсудили актуальные вопросы развития малого и среднего бизнеса, меры государственной поддержки и перспективы реализации новых проектов.

Предпринимательство играет важную роль в развитии экономики, создании новых рабочих мест и повышении благосостояния населения. Сегодня в области Ұлытау действуют более 16 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых свыше 11 тысяч – индивидуальные предприниматели.

В своём Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделил особое внимание повышению эффективности мер поддержки предпринимательства. Президент подчеркнул необходимость не ограничиваться кредитованием и субсидированием, а создавать реальные условия для производства и реализации продукции.

В этой связи одним из наших приоритетов остается формирование благоприятной деловой среды, привлечение инвестиций и поддержка новых бизнес-инициатив.

В ходе встречи выслушал предложения представителей бизнеса и обсудил вопросы, требующие решения. Убежден, что конструктивный диалог и совместная работа позволят создать дополнительные возможности для развития предпринимательства в регионе.

Поблагодарил участников встречи за вклад в социально-экономическое развитие области. Продолжим работу по поддержке предпринимательских инициатив и созданию необходимых условий для их реализации», - написал Есет Байкен.