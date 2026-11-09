Как жителям области Ұлытау узнать свой избирательный участок

Жители области Ұлытау могут проверить наличие своих данных в списке избирателей и узнать, к какому избирательному участку они прикреплены, с помощью специального Telegram-бота или обратившись в кол-центры при местных акиматах, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Для уточнения сведений об избирателях и оказания информационной помощи жителям в городах и районах области работают кол-центры.

Узнать свой избирательный участок можно через Telegram-бот [@sailau_ulytau_bot] (https://t.me/sailau_ulytau_bot). Также необходимую информацию можно уточнить на официальных сайтах местных акиматов или по телефонам кол-центров.

Контактные номера кол-центров области Ұлытау:

– город Жезказган: 109, 8 (7102) 76-02-16, 8 (7102) 77-80-60;

– город Сатпаев: 8 (7106) 33-79-86;

– город Каражал: 8 (7103) 22-66-19;

– район Жанаарка: 8 (7103) 02-87-98;

– район Ұлытау: 8 (7103) 52-12-40.

Обратившись в кол-центр, жители могут уточнить свои данные в списке избирателей и получить необходимую информацию.

Если заранее узнать свой избирательный участок, в день голосования можно будет своевременно прийти по нужному адресу.