Поздравление акима области Ұлытау с Днём города Жезказгана

Уважаемые жители области Ұлытау!

От всей души поздравляю вас с Днём города Жезказгана — центра нашей области!

В этом году исполняется 72 года со дня основания нашего города, история которого неразрывно связана с трудом его жителей и богатым историческим наследием.

Основанный в самом сердце Великой степи как центр медедобычи, город, выросший благодаря самоотверженному труду шахтёров и металлургов, сегодня является сердцем области Ұлытау и одним из ключевых центров её экономического и социального развития.

2022 год стал началом нового этапа в истории Жезказгана — в соответствии с Указом Главы государства город приобрёл статус областного центра. Сохраняя славные традиции прошлого и открывая новые страницы своей истории Жезказган преображается, развивается и вступает в новый этап своего развития.

Дорогие земляки!

Главное богатство города, в недрах которого скрыты огромные природные сокровища, — это вы, его жители. За каждым достижением Жезказгана стоит ваш самоотверженный труд, преданность родному краю и стремление сделать его лучше.

В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и достатка вашим семьям!

Пусть наш город процветает, развивается и с каждым годом становится ещё комфортнее и привлекательнее для своих жителей!

С уважением,

Аким области Ұлытау

Есет Байкен