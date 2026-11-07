С начала года в области Ұлытау с помощью камер видеонаблюдения выявлено 5 248 административных правонарушений. Об этом сообщает официальный сайт акимата области со ссылкой на Департамент полиции области Ұлытау.

В соответствии с принципом «Закон и порядок» в регионе круглосуточно работает Центр оперативного управления, который занимается обеспечением общественной безопасности и профилактикой правонарушений. Операторы центра непрерывно следят за обстановкой в общественных местах и на дорогах с помощью камер видеонаблюдения, установленных на территории городов.

С помощью системы видеонаблюдения выявляются нарушения правил дорожного движения, действия, противоречащие общественному порядку, а также другие правонарушения. Кроме того, камеры позволяют фиксировать факты выброса мусора в неустановленных местах и нарушения правил благоустройства.

К Центру оперативного управления также подключён Telegram-чат «Соседский присмотр», обеспечивающий обратную связь с жителями. Операторы отслеживают поступающие в чат сообщения и оперативно передают соответствующую информацию экипажам полиции для принятия мер.

Кроме того, принимаются обращения граждан, поступающие на номер 102, после чего сотрудники полиции незамедлительно направляются на места происшествий.

По информации Департамента полиции, использование системы видеонаблюдения позволяет своевременно выявлять и предупреждать правонарушения, а также обеспечивать безопасность жителей.