Житель, сломавший дверь подъезда, получил пять суток административного ареста

В Сатпаеве житель, умышленно повредивший входную дверь подъезда многоквартирного дома, по решению суда арестован на пять суток. Об этом сообщает официальный сайт акимата области со ссылкой на Департамент полиции области Ұлытау.

Сообщение о происшествии поступило в чат «Соседский присмотр». Участковые инспекторы полиции установили личность нарушителя и направили соответствующие материалы в суд. До рассмотрения дела мужчина был помещён в изолятор временного содержания.

«Чат «Соседский присмотр» позволяет жителям напрямую взаимодействовать с участковыми инспекторами полиции. Горожане могут оперативно сообщать о правонарушениях, подозрительных ситуациях и других проблемах. Такая обратная связь помогает своевременно реагировать на обращения и принимать необходимые меры», — отметили в Департаменте полиции области Ұлытау.

Проект направлен на укрепление взаимодействия между жителями и полицией, а также на повышение безопасности во дворах и многоквартирных домах.