В области Ұлытау прошёл коннект «STEM. AI. Innovation» с участием 170 молодых педагогов

В области Ұлытау состоялся коннект молодых педагогов «STEM. AI. Innovation», направленный на развитие профессионального потенциала молодых учителей и распространение передового опыта в сфере образования. В мероприятии приняли участие 170 педагогов региона. Об этом сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Профессиональную встречу совместно организовали Методический центр области Ұлытау и Карагандинский филиал Центра педагогического мастерства.

Основная цель мероприятия – поддержка профессионального развития молодых учителей, продвижение инновационных идей и внедрение современных методов обучения в образовательный процесс.

В рамках коннекта в формате TED выступили лауреат национальной премии «Қазақстан ұстазы», обладатель звания «Учитель года – 2023» Мирлан Джуссамбаев и старший тренер национальной сборной по робототехнике, руководитель республиканского чемпионата Robotek Grand Tournament Олжас Айтжанов. Спикеры поделились своим профессиональным опытом.

В ходе встречи участники обсудили современные методы обучения, профессиональное развитие педагогов, творческий поиск, а также эффективное применение робототехники и инновационных технологий в образовательном процессе.

Участники познакомились с новыми подходами в сфере образования и рассмотрели возможности их применения в повседневной педагогической практике.

Подобные профессиональные встречи способствуют поддержке инициатив молодых учителей, обмену опытом и внедрению передовых педагогических методов в образовательных организациях региона.