Студентка области Ұлытау Жаухар Серик вошла в число победителей республиканского конкурса «ТОП-100 студентов» 2026 года. Церемония награждения состоялась в Астане, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

По итогам конкурса Жаухар Серик получила специальную награду из рук министра просвещения Республики Казахстан. Кроме того, она стала обладательницей денежной премии, которая в этом году впервые была учреждена для студентов педагогических специальностей.

Отметим, что студенты колледжа, в котором обучается Жаухар Серик, три года подряд становятся победителями республиканского конкурса «ТОП-100 студентов».

Это достижение свидетельствует о высоких результатах, которых добиваются студенты организаций технического и профессионального образования региона на республиканском уровне.