Аким области Ұлытау встретился с активной молодежью региона

Аким области Ұлытау Есет Байкен встретился с активной молодежью региона. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы молодежной политики, роль молодого поколения в развитии области и возможности реализации новых инициатив. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Особое внимание в ходе встречи, прошедшей в формате открытого диалога, было уделено созданию благоприятных условий для получения молодежью качественного образования, профессионального развития и реализации своего потенциала в родном регионе.

По информации акима области, сегодня в регионе проживают более 60 тысяч молодых людей, что составляет 28% населения области.

«Молодежь своим трудом, знаниями и новыми идеями вносит значительный вклад в развитие области», – написал Есет Байкен.

В ходе встречи также были затронуты приоритеты в отношении молодежи, обозначенные в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 28 октября 2026 года. Опираясь на слова Главы государства: «Я возлагаю большие надежды на патриотичную молодежь, которая поведет нашу нацию вперед», глава региона подчеркнул важность поддержки молодежных инициатив и создания возможностей для раскрытия потенциала подрастающего поколения.

В ходе встречи молодые люди поделились своими мнениями и предложениями. Аким области отметил, что поднятые вопросы и инициативы важно учитывать при планировании дальнейшей работы.

«Такой открытый диалог позволяет глубже понять интересы и потребности молодежи и учитывать их при планировании дальнейшей работы», – отметил глава региона.

В завершение Есет Байкен поблагодарил молодежь за активную гражданскую позицию, инициативность и неравнодушное отношение к будущему родного края, выразив уверенность, что совместными усилиями удастся реализовать значимые проекты на благо региона.