Театру имени С. Кожамкулова в области Ұлытау присвоен академический статус
Правительство Республики Казахстан присвоило статус «Академический» Казахскому музыкально-драматическому театру имени С. Кожамкулова области Ұлытау, передает официальный сайт области.
Соответствующее постановление принято в соответствии с Законом Республики Казахстан «О культуре».
Наряду с театром области Ұлытау, аналогичный статус присвоен Государственному казахскому музыкально-драматическому театру имени Сабита Муканова Северо-Казахстанской области.
Присвоение статуса «Академический» является признанием творческих достижений театра и его вклада в развитие отечественного театрального искусства, сохранение и популяризацию национальной культуры.