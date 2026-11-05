Спортсменов области Ұлытау, одержавшие победу на чемпионате мира в Индии, встретили болельщики в аэропорту
Спортсмены области Ұлытау, показавшие высокие результаты на чемпионате мира по параармрестлингу, прошедшем в Индии, вернулись на родину. Победителей и призёров торжественно встретили в аэропорту, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.
Встречать спортсменов пришли родные и близкие, тренеры, представители спортивной сферы и болельщики.
Напомним, на чемпионате мира спортсмены области Ұлытау завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
В частности, Асылжан Иманбаева завоевала золотые медали в борьбе на левой и правой руках, став двукратной чемпионкой мира. Азамат Нуралиев также одержал победу над соперниками и завоевал титул чемпиона мира.
Ермек Смаилов пополнил копилку наград серебряной и бронзовой медалями, увеличив количество своих наград на чемпионатах мира.
Таким образом, спортсмены региона достойно представили страну на международной арене и вернулись домой с пятью медалями.
Эти достижения придадут новый импульс развитию параспорта в области Ұлытау и станут примером для молодых спортсменов.