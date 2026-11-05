Спортсмены области Ұлытау, показавшие высокие результаты на чемпионате мира по параармрестлингу, прошедшем в Индии, вернулись на родину. Победителей и призёров торжественно встретили в аэропорту, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Встречать спортсменов пришли родные и близкие, тренеры, представители спортивной сферы и болельщики.

Напомним, на чемпионате мира спортсмены области Ұлытау завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

В частности, Асылжан Иманбаева завоевала золотые медали в борьбе на левой и правой руках, став двукратной чемпионкой мира. Азамат Нуралиев также одержал победу над соперниками и завоевал титул чемпиона мира.

Ермек Смаилов пополнил копилку наград серебряной и бронзовой медалями, увеличив количество своих наград на чемпионатах мира.

Таким образом, спортсмены региона достойно представили страну на международной арене и вернулись домой с пятью медалями.

Эти достижения придадут новый импульс развитию параспорта в области Ұлытау и станут примером для молодых спортсменов.