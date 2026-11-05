В области Ұлытау проверили готовность дорожных служб к зимнему сезону

В области Ұлытау сотрудники полиции совместно с ответственными организациями проверили готовность дорожных служб к зимнему периоду. Особое внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения в сложных погодных условиях и предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В ходе проверки оценили техническое состояние специализированной снегоуборочной техники, наличие запасов горюче-смазочных материалов и противогололёдных реагентов. Также изучили организацию работ по очистке дорог от снега и предупреждению гололёда.

В совместной проверке приняли участие представители департамента полиции области, службы по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов, организаций «ҚазАвтоЖол» и «Қазсервис».

Департамент полиции призывает водителей заблаговременно подготовить транспортные средства к зимнему сезону, а перед выездом учитывать прогноз погоды и состояние дорог.

Особое внимание следует уделять безопасности во время снегопада и гололёда: снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями.