Аким области Ұлытау провел отчетную встречу с жителями города Сатпаев

В Сатпаеве состоялась отчетная встреча акима области Ұлытау с жителями. В центре внимания оказались вопросы развития городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства социальных объектов. По итогам встречи ряд обращений взят на контроль, ответственным руководителям поручено проработать озвученные проблемы.

Об этом аким области сообщил на своей странице в Instagram, передает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В ходе открытого диалога жители обозначили наиболее актуальные для города вопросы, в том числе состояние автомобильных дорог, качество коммунальных услуг, благоустройство общественных пространств и доступность социальной инфраструктуры.

Одним из ключевых направлений развития Сатпаева остается обновление инженерных сетей. В настоящее время реализуются четыре крупных проекта по модернизации систем водоснабжения и теплоснабжения. В дальнейшем также предусмотрена реконструкция канализационно-очистных сооружений.

Еще один масштабный проект связан с газификацией города. Работы предусматривают строительство 118,8 километра газовых сетей. После реализации проекта доступ к природному газу получат более 2,7 тысячи частных домов, а также социальные объекты и предприятия.

Параллельно ведется работа по развитию социальной инфраструктуры. При поддержке корпорации «Казахмыс» запланировано строительство травматологического пункта при городской больнице. Продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Кроме того, в текущем году планируется начать строительство новой централизованной библиотеки.

Отдельный блок планов касается дорожной инфраструктуры. В следующем году предусмотрен средний ремонт более 17 километров дорог на 20 улицах. Также запланированы установка светофоров, обустройство пешеходных переходов и трех теплых остановок.

В рамках дальнейшего благоустройства города планируется обновление дворовых территорий, установка детских площадок, развитие системы полива и высадка деревьев. В жилищном строительстве также намечены новые объемы: в 2027–2028 годах предусмотрено строительство 20 тысяч квадратных метров жилья.

«Особое внимание уделяем развитию социальной инфраструктуры», – отметил Есет Байкен, рассказывая о планах по строительству социальных объектов.

По итогам встречи все поступившие обращения взяты в работу. Руководителям профильных ведомств поручено принять необходимые меры. Вопросы, требующие дополнительного финансирования и времени, будут решаться поэтапно.

«Все вопросы, поступившие в ходе встречи, взяли в работу. Поручил ответственным руководителям принять необходимые меры по решению обозначенных вопросов. Обращения, требующие дополнительного времени и финансирования, будут прорабатываться поэтапно», – подчеркнул глава региона.

После отчетной встречи состоялся личный прием граждан, в ходе которого аким области рассмотрел индивидуальные обращения жителей.

«Благодарю жителей Сатпаева за активность, конструктивные предложения и открытый диалог. Продолжим совместную работу по развитию города и решению актуальных вопросов», – написал Есет Байкен.