«Закон и порядок»: в Сатпаеве обсудили вопросы безопасности детей

В городе Сатпаев состоялось общегородское родительское собрание на тему «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и безопасность детей». Мероприятие было посвящено обеспечению безопасности детей и предупреждению правонарушений в рамках принципа «Закон и порядок». Об этом сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Встреча была организована городским отделом образования. В ней приняли участие представители акимата, прокуратуры, полиции, службы по чрезвычайным ситуациям и отдела образования.

В ходе собрания рассмотрены вопросы защиты жизни и здоровья детей, профилактики правонарушений среди подростков и повышения ответственности родителей.

Особое внимание уделили недопущению нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей, организации их досуга и обеспечению безопасности в интернете. Кроме того, участники обсудили меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, пожаров и случаев выпадения детей из окон.

В ходе встречи участникам разъяснили требования действующего законодательства. На примере конкретных жизненных ситуаций также рассмотрели ответственность родителей и способы обеспечения безопасности детей.

Участники подчеркнули, что для защиты детей необходима совместная работа родителей, организаций образования, правоохранительных органов и представителей общественности.