Опубликован атлас семян 205 видов растений области Ұлытау

Лаборатория «Банк семян» Института ботаники и фитоинтродукции выпустила научно-справочное издание «Атлас семян растений области Ұлытау». В сборник вошли сведения о семенах и плодах 205 видов растений, произрастающих на территории региона. Об этом сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Новый атлас стал продолжением серии региональных изданий, направленных на изучение, сохранение и популяризацию разнообразия дикой флоры Казахстана. Первым сборником серии стал «Атлас семян растений Алматинской области», опубликованный в 2023 году.

Издание подготовлено в рамках научно-технической программы на 2024–2026 годы, реализуемой для выполнения задач Закона Республики Казахстан «О растительном мире» и обеспечения устойчивого использования ботанических ресурсов региона. Программа направлена на создание кадастра растений области Ұлытау.

В атласе представлены внешние морфологические особенности плодов и семян 205 видов растений, собранных на территории региона. Они относятся к 61 семейству и 138 родам. Для каждого вида приведены название растения, его семейство, ботанико-карпологическая характеристика семян на трёх языках, а также фотографии.

В сборник также включены 10 видов растений, занесённых в Красную книгу Казахстана. Представленные сведения имеют научную ценность для изучения редких видов региона и сохранения его природного разнообразия.

В настоящее время исследования семян растений и пополнение научной коллекции продолжаются. В следующих изданиях атласа планируется представить фотографии и морфологические характеристики плодов и семян видов растений, которые не вошли в нынешний сборник.

Научное издание может стать справочным источником для проведения ботанических исследований, развития экологического просвещения и сохранения природного наследия области Ұлытау.

Отметим, что Банк семян природной флоры Казахстана был создан в 2013 году на базе Института ботаники и фитоинтродукции. Сегодня его коллекция насчитывает около 6 600 образцов семян, представляющих 1 638 видов дикорастущих растений.