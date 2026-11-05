В рамках исполнения поручений Главы государства в области Ұлытау продолжается работа по модернизации медицинской инфраструктуры и повышению доступности качественной медицинской помощи. Аким области Ұлытау Есет Байкен совместно с министром здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназаровой посетил медицинские объекты Жезказгана. В ходе рабочей поездки они ознакомились с ходом капитального ремонта областной многопрофильной больницы и строительством новой поликлиники. Об этом аким области сообщил на своей странице в Instagram, передает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В областной многопрофильной больнице в настоящее время проводятся капитальные ремонтные работы. В ходе посещения рассмотрели их текущий ход, обсудили вопросы модернизации учреждения, а также создания комфортных условий для пациентов и медицинского персонала.

Затем делегация посетила строительную площадку новой поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену. Особое внимание уделили темпам строительства, оснащению медицинского учреждения современным оборудованием и подготовке объекта к вводу в эксплуатацию.

В трёхэтажном здании разместятся консультативно-диагностические кабинеты, дневной стационар, лаборатория, отделения лучевой диагностики и амбулаторной хирургии, а также женская консультация. Кроме того, рядом с поликлиникой предусмотрено строительство станции скорой медицинской помощи, рассчитанной на девять бригад.

Проект реализуется при поддержке компании Beeline через благотворительный фонд Zhyly Zhurek Foundation.

«Благодарю наших партнёров за вклад в развитие социальной инфраструктуры региона. Реализация этого проекта станет важным шагом в развитии медицинской инфраструктуры Жезказгана и позволит повысить качество и доступность медицинских услуг», – отметил Есет Байкен.

Также в рамках рабочего визита министр здравоохранения посетила Высший медицинский колледж Жезказгана, где провела встречу с руководителями медицинских организаций, представителями медицинского сообщества области Ұлытау, преподавателями и студентами колледжа.

Участники встречи обсудили основные положения Послания Главы государства народу Казахстана, в том числе вопросы дальнейшего развития системы здравоохранения, повышения качества медицинской помощи и подготовки медицинских кадров.

«Наша задача – создать условия, при которых каждый житель области сможет своевременно получать необходимую медицинскую помощь. Работу в этом направлении продолжим», – подчеркнул аким области.