Три юных жителя области Ұлытау стали победителями международного конкурса искусств

Три воспитанника детско-юношеского творческого центра «Шабыт» стали победителями международного конкурса искусств «Дарын». Они показали лучшие результаты в номинации «Художественное чтение» и получили путёвки в международный финал, который состоится в Турции. Об этом сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В конкурсе приняли участие воспитанники кружка «Еркін сөйле» творческого центра. Их выступления получили высокую оценку жюри.

Так, Аяла Болатбек завоевала Гран-при, а Биржан Сакташов и Козайым Мураткызы заняли первые места.

По итогам конкурса все трое получили путёвки в международный финал в Турции. Кроме того, им предоставлена возможность принять участие в зимних детских языковых лагерях, которые пройдут в странах Европы, Корее и Малайзии.

К конкурсу победителей подготовила руководитель кружка «Еркін сөйле» Балнур Салимжанкызы Бектибай.

Это достижение позволит юным артистам совершенствовать навыки художественного чтения и получить ценный опыт выступлений на международном уровне.