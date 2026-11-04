В Жезказгане построят новый онкологический корпус на 100 коек

В Жезказгане построят новый онкологический корпус областной многопрофильной больницы на 100 коек. Об этом аким области Ұлытау Есет Байкен сообщил на своей странице в Instagram, передает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Проект реализуется в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию и модернизации системы здравоохранения. Его главная цель – повысить доступность специализированной медицинской помощи для жителей региона.

Сегодня аким области Есет Байкен совместно с министром здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназаровой принял участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего строительства онкологического корпуса.

«Это важный проект для нашей области. Его реализация позволит повысить доступность специализированной медицинской помощи. Наша главная задача – создать условия, чтобы жители региона могли проходить качественную диагностику и получать необходимое лечение, не выезжая за пределы области», – написал глава региона.

Новый онкологический корпус будет рассчитан на 100 стационарных коек. Кроме того, проектом предусмотрено строительство клинико-диагностического центра, рассчитанного на приём до 250 пациентов за смену.

В новом здании разместятся отделения онкохирургии, химиотерапии, лучевой терапии, гинекологии и паллиативной помощи. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием, в том числе линейным ускорителем для проведения лучевой терапии.

По словам акима области, развитие медицинской инфраструктуры и повышение качества медицинских услуг остаются одними из приоритетных направлений работы региона.

«Строительство нового онкологического корпуса станет важным шагом в укреплении системы здравоохранения региона. Мы продолжим работу по созданию необходимых условий, чтобы жители области Ұлытау могли получать качественную и доступную медицинскую помощь», – отметил Есет Байкен.