На проходящем в Жезказгане чемпионате Казахстана по дзюдо среди молодёжи до 23 лет спортсменка области Ұлытау Нұрайлым Сәрсенбек завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Выступая в весовой категории до 57 кг, Нұрайлым Сәрсенбек по итогам соревнований заняла третье место и стала бронзовым призёром национального первенства.

Таким образом, дзюдоистка из области Ұлытау вошла в тройку сильнейших спортсменок республиканского турнира и принесла в копилку региона бронзовую медаль.