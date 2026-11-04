Жезказгане состоялась церемония открытия чемпионата Казахстана по дзюдо

В городе Жезказгане состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Казахстана по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. Республиканские соревнования, запланированные на 2–5 ноября, собрали спортсменов из 20 регионов страны, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В церемонии открытия принял участие заместитель акима области Ұлытау Бакытжан Жайлаубаев. Он выступил с приветственным словом, поздравив спортсменов и гостей соревнований.

В своём выступлении он подчеркнул важность подобных республиканских соревнований для повышения мастерства молодых спортсменов, развития дзюдо и укрепления спортивного потенциала страны. Также он пожелал участникам удачи, ярких и результативных поединков.

В ходе чемпионата мужчины и женщины в возрасте до 23 лет поборются за звание чемпионов и призовые места в различных весовых категориях.

Отметим, что республиканский чемпионат проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе «Жігер» города Жезказгана.