Аким области Ұлытау проведет отчетную встречу с жителями Жанааркинского района

11 ноября в 11:00 состоится отчётная встреча акима области Ұлытау Есета Байкена с жителями Жанааркинского района, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Встреча пройдёт в районном культурно-развлекательном центре района Жанаарка. Аким области ответит на вопросы жителей и выслушает их предложения и мнения.

До начала встречи личный прием граждан проведут руководители областных управлений и территориальных департаментов центральных государственных органов. После встречи личный прием по актуальным вопросам проведет аким области.