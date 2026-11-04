В Астане состоялась церемония награждения победителей национального конкурса «Мерейлі отбасы – 2026». По итогам республиканского этапа победителями стали 20 семей, представлявших разные регионы страны. В их числе — семья Сагындыковых из города Каражал, представлявшая область Ұлытау, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В ходе торжественной церемонии семье Сагындыковых вручили памятную статуэтку, специальную грамоту и денежный сертификат на сумму 2 миллиона тенге.

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей, сохранение преемственности поколений и широкое распространение положительного опыта благополучных семей.

Особое внимание в конкурсе уделяется семьям, для которых главными ценностями являются добросовестный труд, единство и благополучие, воспитание детей и уважение к старшему поколению.

Победа семьи Сагындыковых на республиканском этапе конкурса стала ярким примером сохранения и популяризации семейных ценностей и преемственности поколений в области Ұлытау.