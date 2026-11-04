Пара армрестлинг: спортсмены области Ұлытау завоевали медали чемпионата мира

На чемпионате мира по параармрестлингу, который проходит в Индии, спортсмены области Ұлытау завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Асылжан Иманбаева одержала победу в соревнованиях на левой и правой руках, став двукратной чемпионкой мира.

Азамат Нуралиев также показал лучший результат в своей категории и завоевал золотую медаль.

Ермек Смаилов стал обладателем серебряной и бронзовой медалей. Таким образом, он в четвёртый раз стал призёром чемпионата мира.

В общей сложности спортсмены области Ұлытау завоевали на мировом первенстве три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Эти достижения стали очередным подтверждением высоких результатов представителей параспорта региона на международной арене.