«Ауыл спорт»: футболисты Ұлытау одержали первую победу на республиканском турнире в Астане
Футбольная команда Ұлытауского района одержала победу в своём первом матче республиканского турнира «Ауыл спорт», который проходит в Астане, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.
Команда Ұлытауского района представляет регион на соревнованиях, организованных благотворительным фондом «Халық».
В стартовом матче футболисты Ұлытау встретились с командой Мангистауской области и одержали победу со счётом 2:1.
Таким образом, команда успешно начала выступление на республиканском турнире, записав на свой счёт первую победу.
Впереди у футболистов Ұлытауского района следующие матчи соревнований.