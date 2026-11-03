«Ауыл спорт»: футболисты Ұлытау одержали первую победу на республиканском турнире в Астане

Футбольная команда Ұлытауского района одержала победу в своём первом матче республиканского турнира «Ауыл спорт», который проходит в Астане, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Команда Ұлытауского района представляет регион на соревнованиях, организованных благотворительным фондом «Халық».

В стартовом матче футболисты Ұлытау встретились с командой Мангистауской области и одержали победу со счётом 2:1.

Таким образом, команда успешно начала выступление на республиканском турнире, записав на свой счёт первую победу.

Впереди у футболистов Ұлытауского района следующие матчи соревнований.