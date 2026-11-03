В Жезказгане стартовал книжный марафон «Читающая нация» для молодёжи

В Жезказгане стартовал книжный марафон «Читающая нация», участниками которого могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс организован Молодёжным ресурсным центром и продлится со 2 ноября по 5 декабря, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Цель марафона – повышение интереса молодёжи к чтению, популяризация выдающихся произведений казахской литературы, а также развитие творческих и интеллектуальных способностей участников.

В рамках конкурса участникам предлагается выбрать одно из четырёх произведений:

1. Сайын Муратбеков – «Дикая яблоня» («Жабайы алма»);

2. Дулат Исабеков – «Смятение» («Қарғын»);

3. Чингиз Айтматов – «Белый пароход» («Ақ кеме»);

4. А. Альменбет – «Следователь» («Тергеуші»).

Согласно условиям конкурса, молодым жителям Жезказгана в возрасте от 14 до 35 лет необходимо выбрать одно произведение из предложенного списка и полностью его прочитать. Затем участникам предстоит проанализировать содержание книги и поделиться своими мыслями и впечатлениями в видеоформате.

Видеоролики необходимо опубликовать на личных страницах в социальных сетях с хештегом #Оқитын_ұлт_жезқазған. В видео следует раскрыть основное содержание произведения и проанализировать затронутые в нём проблемы в контексте современного общества.

Конкурсные работы будут оцениваться по установленным критериям. Жюри обратит внимание на интонацию и манеру речи участников, глубину рассуждений, всесторонний анализ произведения, а также умение грамотно, выразительно и понятно излагать собственное мнение.

Книжный марафон направлен не только на повышение интереса молодёжи к литературе, но и на развитие навыков критического мышления, анализа и публичных выступлений.