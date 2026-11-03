В Сатпаеве состоится отчётная встреча акима области с жителями

4 ноября в 11:00 состоится отчётная встреча акима области Ұлытау Есета Байкена с жителями города Сатпаева, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Встреча пройдёт во Дворце горняков имени Шынболата Дильдабаева по адресу: проспект Сатпаева, 106.

В ходе встречи глава региона ответит на вопросы жителей, а также выслушает их предложения и мнения.

После встречи аким области, руководители областных управлений и территориальных департаментов центральных государственных органов проведут личный приём граждан по актуальным вопросам.