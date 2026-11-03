В Жезказгане опробовали технологию ремонта трубопроводов без раскопок

В Жезказгане успешно реализовали пилотный проект по восстановлению канализационного трубопровода без масштабных земляных работ и вскрытия дорожного покрытия. Современную технологию опробовали на участке по адресу: улица Мира, 20, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Работы выполнила компания «БайтерекТрубПром». С помощью технологии ультрафиолетовой полимеризации (UV-CIPP) специалисты восстановили 30 метров канализационного трубопровода диаметром 400 мм.

Работы включали несколько этапов. Сначала специалисты провели видеообследование трубопровода и очистили его от скопившихся отложений. Затем внутрь трубы установили специальный полимерный рукав, который под воздействием ультрафиолетового излучения затвердел, образовав прочное внутреннее покрытие.

В результате удалось восстановить внутреннюю поверхность трубопровода и повысить надёжность его дальнейшей эксплуатации. Эффективность проведённых работ подтвердила контрольная видеоинспекция.

Главное преимущество технологии заключается в том, что ремонт проводится без масштабных раскопок и повреждения дорожного покрытия. Это позволяет сократить сроки работ, уменьшить неудобства для жителей и участников дорожного движения, а также продлить срок службы инженерных сетей.

В дальнейшем рассматривается возможность применения этой технологии и на других проблемных участках коммунальной инфраструктуры Жезказгана.