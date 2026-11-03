«Читающая нация»: в области Ұлытау школьники, педагоги и родители присоединились к проекту

В организациях образования области Ұлытау продолжается работа в рамках республиканского проекта «Читающая нация», направленного на повышение интереса школьников к чтению и формирование культуры чтения, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В проекте наряду с учащимися участвуют педагоги и родители, которые помогают сделать чтение частью повседневной жизни.

Основная цель инициативы – привить подрастающему поколению интерес к книгам, развить критическое мышление и укрепить интеллектуальный потенциал. Кроме того, проект направлен на популяризацию культуры чтения в организациях образования, расширение кругозора школьников и формирование навыков самостоятельного поиска и освоения знаний.

Работа в рамках проекта «Читающая нация» продолжается в организациях образования региона.