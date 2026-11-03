«Литературное кафе»: школьники области Ұлытау обсудили любимые книги

В области Ұлытау в рамках республиканского проекта «Читающая нация» состоялся литературно-познавательный вечер «Литературное кафе – прекрасные мгновения с книгой» с участием учащихся 7-х классов, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В необычном формате встречи школьники рассказали о любимых книгах и литературных героях, а также поделились своими впечатлениями и мнениями о прочитанных произведениях.

Программа вечера состояла из пяти тематических частей: «Чай знакомства», «Литературный коктейль», «Вкус книги», «Чай поэзии» и «Творческий десерт». Участники отвечали на вопросы по литературе, выразительно читали стихи и выполняли творческие задания.

Мероприятие было направлено на повышение интереса школьников к чтению, развитие навыков выразительной речи и формирование культуры свободного обсуждения литературных произведений.

Отметим, что в рамках республиканского проекта «Читающая нация» в организациях образования региона продолжается работа по развитию культуры чтения и повышению интереса подрастающего поколения к литературе.