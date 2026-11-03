В Сатпаеве на маршрут №10 выйдет новый автобус

Автобусный парк Сатпаева пополнился новым транспортным средством. ТОО «НұрТрансСат» за счёт собственных средств приобрело автобус ПАЗ «Вектор Next» 2026 года выпуска казахстанской сборки. В ближайшее время он начнёт обслуживать пассажиров на маршруте №10, передает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Автобус оснащён всем необходимым для комфортной и безопасной поездки. В салоне установлены две камеры видеонаблюдения. Для удобства маломобильных граждан предусмотрены пандус и специальное место для размещения инвалидной коляски.

Общая вместимость автобуса составляет 46-52 пассажира, из них 19 мест предназначены для сидения. Салон оборудован удобными сиденьями, системой вентиляции и большими окнами, часть которых имеет тонировку.

Выход нового автобуса на линию позволит повысить комфорт пассажирских перевозок и создать более доступные условия для передвижения жителей города.