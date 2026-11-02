Три школьника из области Ұлытау заняли призовые места на республиканском интеллектуальном конкурсе «Моя малая Родина», который прошёл в городе Тараз, сообщает официальный сайт акимата области.

В конкурсе приняли участие учащиеся 9-10-х классов из разных регионов страны. Они представили исследовательские проекты, посвящённые истории и культурному наследию родного края.

По итогам республиканского этапа ученик 9-го класса общеобразовательной школы Ынталы Жанааркинского района Исламбек Борсынбаев стал обладателем диплома II степени в номинации «Один экспонат – одна история». Руководитель проекта – Айжан Казкен.

Ученица 10-го класса школы-лицея имени Ыбырая Алтынсарина города Сатпаева Айханым Леспаева получила диплом III степени в номинации «Личность и эпоха: цифровой исторический портрет». Её руководитель – Балзия Ералиева.

Ещё один диплом III степени в номинации «Цифровая летопись моего края» завоевал ученик 9-го класса школы-лицея №1 Жанааркинского района Ерсин Жарылгапов. Руководитель – Жадыра Рыспекова.

Таким образом, представители области Ұлытау вернулись с республиканского конкурса с одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.

Конкурс направлен на изучение школьниками истории родного края, знакомство с историко-культурным наследием и развитие исследовательских навыков.