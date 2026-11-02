Спортсмены области Ұлытау завоевали семь медалей по комбат дзю-дзюцу

На Кубке Ассоциации Республики Казахстан по комбат дзю-дзюцу и чемпионате страны среди взрослых, прошедших в Алматы, спортсмены области Ұлытау завоевали семь призовых мест, передает официальный сайт акимата области.

В соревнованиях приняли участие 14 спортсменов команды KOKZHAL TEAM, представлявших регион под руководством тренера Ерназара Имамбекова.

На Кубке Ассоциации Республики Казахстан Айкын Муратов занял первое место в весовой категории до 60 кг. Мухаммед Абдрахман стал серебряным призёром в категории до 65 кг.

Бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Сырым Бауыржанов (70 кг), Сырым Серикбай (50 кг), Ханторе Камал (35 кг) и Мухаммед Кахарман (30 кг).

На чемпионате Казахстана среди взрослых Азат Равиль занял третье место в весовой категории до 63 кг.

Таким образом, по итогам двух соревнований спортсмены области Ұлытау завоевали одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей.