В Жезказгане определили победителей областного чемпионата по шахматам

В спортивном комплексе «Жігер» города Жезказгана прошёл чемпионат области Ұлытау по классическим шахматам среди мальчиков и девочек, сообщает официальный сайт акимата области.

Юные шахматисты соревновались в шести возрастных категориях: 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Турниры среди мальчиков и девочек проводились раздельно по швейцарской системе в девять туров.

По итогам чемпионата в каждой возрастной категории определили победителей и призёров. Согласно регламенту соревнований, шахматисты, занявшие первые три места, получили право участвовать в чемпионате Казахстана 2027 года.

Победителей и призёров наградили дипломами и медалями.

Чемпионат организовала Федерация шахмат области Ұлытау по согласованию с областным управлением физической культуры и спорта.