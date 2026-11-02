В области Ұлытау проверили цены на социально значимые продукты

Управление предпринимательства и промышленности области Ұлытау совместно с Департаментом по защите прав потребителей и СПК «ҰЛЫТАУ» провело мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в торговых объектах региона.

Специалисты проверили соблюдение установленных цен и провели разъяснительные беседы с владельцами магазинов и продавцами. Им напомнили о необходимости не допускать необоснованного повышения стоимости продуктов первой необходимости.

Особое внимание уделили торговой надбавке на социально значимые продовольственные товары. Согласно установленным требованиям, она не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены поставщика.

Мониторинг направлен на обеспечение ценовой стабильности, защиту прав потребителей и предупреждение необоснованного роста цен на продукты питания.