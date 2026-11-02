Алмагүл Ануарбекова - член Президентского молодежного кадрового резерва 2025 года по направлению «Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды». С 2 ноября 2026 года она назначена заместителем руководителя аппарата акима области Ұлытау, сообщает официальный сайт акимата области.

Алмагүл Бауыржанқызы родилась в Жезказгане. Окончила Карагандинский государственный политехнический университет по специальности «Обогащение полезных ископаемых», а также Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова по специальности «Химия».

Трудовую деятельность начала в 2019 году учителем химии в школе № 24 Жезказгана. Позднее возглавляла методическое объединение учителей естественно-математического цикла, затем работала заместителем директора школы по воспитательной работе.

До назначения занимала должность главного инспектора организационно-инспекторской деятельности аппарата акима области Ұлытау. Также является сертифицированным тренером международных образовательных программ NXplorers и технологий CLIL, а также победителем республиканских научных конкурсов экологических проектов.