Село Тугискен Жанааркинского района признано лучшим селом страны

Село Тугискен Жанааркинского района области Ұлытау завоевало Гран-при республиканского конкурса «Үздік ауыл – 2026» и получило денежный приз в размере 10 миллионов тенге, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Итоги конкурса подвели в Алматы. В республиканском состязании, организованном телеканалом «Ауыл», село Тугискен представляло область Ұлытау и было признано лучшим.

Это достижение стало результатом единства и сплочённости жителей, их совместного труда, направленного на развитие родного села.

По информации акимата Жанааркинского района, победа в республиканском конкурсе стала значимым событием для жителей и местного сообщества, вносящих вклад в развитие села.

Подобные конкурсы позволяют раскрыть потенциал сельских населённых пунктов, популяризировать успешный опыт развития сёл и повысить общественную активность жителей.