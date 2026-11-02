На сельскохозяйственной ярмарке в Сатпаеве продали 20,5 тонны продукции

В городе Сатпаев прошла сельскохозяйственная ярмарка «Дала дәмі». В ней приняли участие 85 товаропроизводителей региона. Всего было продано 20,5 тонны продукции, сообщает официальный сайт акимата области Ұлытау.

На ярмарке, организованной перед магазином «Светофор», жителям предложили сельскохозяйственную продукцию местных производителей по доступным ценам.

На прилавках были представлены овощи, фрукты, ягоды, мясо, молочная продукция и другие продукты питания. Жители смогли приобрести необходимые товары напрямую у производителей.

Ярмарка была направлена на обеспечение населения доступными продуктами питания и поддержку местных фермеров и товаропроизводителей.