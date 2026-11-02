Более 39 тысяч школьников охвачены дополнительным образованием в области Ұлытау

В области Ұлытау дополнительным образованием охвачены 39 216 школьников. Это составляет 73,6 процента от общего числа учащихся региона, передает официальный сайт акимата области Ұлытау.

В настоящее время в области работают 10 организаций дополнительного образования, в которых занимаются 8 415 школьников. Ещё 30 801 учащийся посещает кружки и спортивные секции при школах.

В регионе действуют различные кружки и секции творческого, музыкального, художественного, спортивного и познавательного направлений с учётом интересов и способностей детей. Это позволяет школьникам с пользой проводить свободное время, развивать свои способности и осваивать новые навыки.

Работа в сфере дополнительного образования ведётся во взаимосвязи с ценностями единой программы воспитания «Адал азамат», инициативой «Таза Қазақстан» и принципом «Закон и порядок».

В частности, через спортивные соревнования, творческие конкурсы и познавательные мероприятия особое внимание уделяется формированию у школьников таких ценностей, как честность, ответственность, трудолюбие, патриотизм и взаимное уважение. Также проводится работа по воспитанию бережного отношения к окружающей среде, соблюдению чистоты, уважению общественного порядка и требований закона.

По информации областного управления образования, в дальнейшем продолжится работа по расширению охвата детей дополнительным образованием, повышению доступности кружков и секций, а также созданию условий для всестороннего развития школьников.

Подробную информацию о порядке записи и условиях посещения кружков и секций с учётом интересов ребёнка родители могут получить в организациях дополнительного образования или школах по месту жительства.