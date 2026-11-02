В области Ұлытау на осенних каникулах организовали различные мероприятия для школьников

В области Ұлытау во время осенних каникул прошли спортивные, творческие и познавательные мероприятия, направленные на организацию полезного досуга школьников и развитие их способностей, сообщает сайт акимата области Ұлытау.

В период каникул организации дополнительного образования региона продолжали работать по утверждённому расписанию. Кружки и секции были открыты также по субботам и воскресеньям.

Школьники посещали музыкальные, художественные, спортивные, творческие и познавательные кружки, где могли освоить новые навыки.

Кроме того, для детей проводились спортивные соревнования, творческие встречи и познавательные мероприятия. Они были направлены на развитие интересов и творческих способностей школьников, совершенствование навыков общения и популяризацию здорового образа жизни.

Несмотря на завершение осенних каникул, организации дополнительного образования региона продолжают свою работу. Детям также доступны бесплатные кружки и секции творческого, интеллектуального и спортивного направлений.

Родители могут выбрать кружки с учётом интересов и способностей своих детей, помогая им с пользой проводить свободное время.